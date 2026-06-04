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Макаров: Набиуллина не принимает участие в сессии ПМЭФ из-за объективных причин

Глава Банка России Эльвира Набиуллина не приняла участие в одной из ключевых макроэкономических сессий Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Причины ее отсутствия в четверг, 4 июня, назвал председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина не приняла участие в одной из ключевых макроэкономических сессий Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Причины ее отсутствия в четверг, 4 июня, назвал председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

— Поверьте, у Эльвиры Сахипзадовны объективные причины, почему она не смогла участвовать, — сказал Макаров во время открытия дискуссии «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности».

На сессии выступили министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников и заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин. Макаров также отметил, что состав участников этой дискуссии остается практически неизменным на протяжении многих лет, передает сайт Росконгресса.

Кроме того, имя председателя ЦБ пропало из перечня спикеров сессии «Кибермошенничество: кому платить по счетам?», которая также состоится 4 июня. Из расписания следует, что в мероприятии примут участие генеральный директор ПАО «МТС» Инесса Галактионова, заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский и другие спикеры.

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