Два ребёнка в классе. Семья рассказала об опыте переезда в деревню

Семья Шардиных-Патракеевых из Перми отказалась от городского шума, благ цивилизации и жизни в мегаполисе ради тишины, уюта и уединения деревенской жизни.
Мария и её супруг давно задумывались о собственном доме. Импульсом послужили жалобы соседей: их раздражал шум, неизбежный там, где живут маленькие дети. Недовольство в адрес семьи звучало постоянно. Тогда Шардины-Патракеевы, живущие в съёмной квартире, решили кардинально изменить жизнь. О радостях и сложностях деревенской жизни — в материале perm.aif.ru.
Оглохла от тишины.
«Нам важно было ощущение земли под ногами, поэтому хотелось дом. Мы на сто процентов понимали, что для нас в городе слишком много суеты, поэтому стали выбирать жильё в деревне. Важно было наличие школы и детского сада, водоём или река поблизости. Такого плана деревянный дом в деревне в 100−120 км от Перми, с туалетом на улице можно взять до одного миллиона рублей. С туалетом в доме, как был у нас, выходит дороже», — вспоминает 39-летняя Мария.
Смелая идея вызвала неоднозначную реакцию друзей и родственников. Одни отпускали колкие шутки про деревенщин и критиковали, другие поддерживали, давали советы и помогали делать первые шаги.
Переезд пришёлся на лето и семью вдохновляла живость природы после серых городских домов, мира асфальта и бетона.
«До сих пор помню ощущения, как прошла первая ночь в деревне. Настолько было тихо, что мне казалось, что я оглохла. Тишину можно было резать ножом, настолько она была густая и плотная, вообще ничего не слышно», — делится воспоминаниями Мария.
В первую очередь провели водопровод, ведь в семье маленькие дети. Год мылись в бане, потом поставили душевую кабину. Сейчас в доме полноценные условия, как в квартире. Есть и канализация, и горячее, и холодное водоснабжение, лишь отопление на дровах.
Обнаружились и явные минусы деревенской жизни. Пришлось привыкнуть к плохим дорогам, а также уровню медицины. Теперь для прохождения узких специалистов необходимо ездить в город. Так как в семье трое детей — 13-летняя дочь, 4-летний и девятимесячный сыновья — это доставляет неудобства.
«Ещё здесь очень много насекомых, для дочки это было неприятным открытием. С вами всегда будут жить пчёлы, осы, шершни, пауки. Особенно пауки, для них это естественная среда — жить в доме, плести постоянно паутину. Бывает, ночью сплю, чувствую, что по мне кто-то ползёт. Смотрю, а это паук. И если в семье есть аллергик, то переезжать в деревню будет критической ошибкой. Здесь всё цветёт постоянно, и цветение очень мощное, здесь же много полей, цветов, деревьев. У нас аллергии нет ни у кого, а вот друзья, когда приезжают в гости, мучаются», — говорит многодетная мама.
Класс для двоих детей.
При переезде были страхи за будущее старшей дочери, которая на тот момент закончила четвёртый класс. В Перми девочка училась с тридцатью пятью одноклассниками. В деревенском классе учился лишь один ребёнок, а она стала второй.
«Школа находится у нас в деревне, в одном здании с детским садом, дети ходят пешком. Конечно, она маленькая. Средний сын пошёл в группу, где дети от 2 до 6 лет, а дочь стала второй ученицей в классе. Сначала были переживания, как пройдёт адаптация, ведь круг общения заметно сузился. Но со временем всё наладилось, класс увеличился до четырёх человек, появилась подруга. По моим ощущениям, дочь полностью адаптировалась», — признаётся Мария.
Когда 35 детей в классе, есть шанс, что не спросят домашнее задание. Если же учеников четверо, незамеченным остаться не получится.
«Знаю, что в некоторых деревнях практикуют смежные классы. Когда, например, одновременно урок идёт для первого и четвёртого. У нас такого нет: когда в классе всего один ученик, педагог ведёт урок для него одного. Единственное, физкультуру могут объединить. То есть нет возможности не понять тему, индивидуальное обучение, практически. Дочь теперь круглая отличница. Многие считают проблемой отсутствие репетиторов и кружков для детей в деревне. Задают вопрос о том, куда она потом поступит? Но я сама работала в сфере образования и знаю, насколько стал высоким уровень онлайн-обучения. Мы спокойно подготовимся к любому экзамену удалённо. Дочь уже занималась в онлайн-школе игры на гитаре, обучалась рисованию», — рассказывает многодетная мама.
Некоторых педагогов в школе не хватает. Например, нет историка. Такие уроки проходят в классе информатики в режиме онлайн. Все дети садятся за компьютеры и подключаются к платформе, на которой учитель рассказывает тему для ребят сразу нескольких деревенских школ.
Ещё одна сложность в том, что программа расчитана лишь до девятого класса. Тем детям, которые захотят продолжить обучение, придётся ездить в соседний город в десяти километрах.
Дорогое удовольствие.
Супругам не пришлось менять вид деятельности ради переезда — Мария находится в отпуске по уходу за ребёнком и ведёт блог, а её супруг Роман занимается столярным делом. Продукцию продают через маркетплейсы.
«Сейчас в деревне жить большая роскошь. Основные расходы — это отопление. У нас пока газ не провели, поэтому зимой мы топимся дровами, они очень подорожали, в месяц выходит около 10 тысяч рублей. Ещё один пункт — обслуживание автомобиля, который очень портят деревенские дороги, особенно по весне. Продукты тоже здесь дороже, ведь сетевых супермаркетов нет, а в деревенском ценник значительно выше. Печенье, конфеты, сыр и другие продукты процентов на 30−40 дороже, чем в сетевом магазине. Одна и та же пачка печенья в супермаркетах стоит 99 рублей, а у нас 150 рублей. С другой стороны, качество многих продуктов здесь лучше. Мы берём полуфабрикаты от местных предпринимателей с чистым составом», — говорит Мария.
Семья развела огород: выращивает огурцы, помидоры, морковку, свёклу. Спустя время появились куры, а недавно и козы. Рацион немного поменялся. На столе теперь больше простых блюд, ведь в деревне летом нет времени на готовку — множество других забот.
«Готовлю простые салаты из овощей с огорода, гарниры и котлеты, мясо. Яйца свои, утром встанешь, в курятник сбегаешь, соберёшь яйца, вот и завтрак. А через год и молоко козье будет, пока козлята маленькие. Породу выбрали специально, чтобы молоко не пахло козой», — отмечает женщина.
Со временем семья решила завести кур и коз. Фото: Из личного архивa.
Сейчас Мария проходит онлайн обучение птицеводству, изучает, как правильно инкубировать яйца. Разведение коз тоже для семьи в новинку, в планах начать делать свой творог, сливочное масло.
Мода не нужна.
Раньше в корзине на маркетплейсах у Марии были платья и сумочки, сейчас — садовые принадлежности, удобрения и другие необходимые для дома вещи.
«Когда едем в город, долго думаю, что надеть. Не хочется, чтобы сочли деревенщиной. А здесь зачем модничать? Рубашки в клетку, джинсы — теперь любимая одежда. В деревне не надо соответствовать каким-то стандартам. Идёшь в магазин, например, в растянутой футболке, сразу с грядок. Никаких осуждающих взглядов, это чувство свободы очень подкупает», — замечает собеседница.
Благодаря переезду семья Шардиных-Патракеевых стала реже болеть — считают, что своё дело сделали спокойный сон и свежий воздух. А вечную городскую суету заменили размеренные будни, наполненные простыми радостями. О возвращении в город они даже не думают, в планах у Марии начать развиваться в сфере сельского хозяйства. Например, открыть сыроварню.
«Нам не скучно здесь абсолютно. Мы не поклонники театров и ресторанов, зато очень любим природу. Нам интересней сходить за грибами, поплавать на лодке, посадить цветы. А концерты нам не нужны, мы к себе во двор выходим, у нас свой концерт, соловьи поют», — улыбается Мария.