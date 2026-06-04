Два ребёнка в классе. Семья рассказала об опыте переезда в деревню

«Ещё здесь очень много насекомых, для дочки это было неприятным открытием. С вами всегда будут жить пчёлы, осы, шершни, пауки. Особенно пауки, для них это естественная среда — жить в доме, плести постоянно паутину. Бывает, ночью сплю, чувствую, что по мне кто-то ползёт. Смотрю, а это паук. И если в семье есть аллергик, то переезжать в деревню будет критической ошибкой. Здесь всё цветёт постоянно, и цветение очень мощное, здесь же много полей, цветов, деревьев. У нас аллергии нет ни у кого, а вот друзья, когда приезжают в гости, мучаются», — говорит многодетная мама.