В Воронеже бьюти-мастера вновь обвинили в мошенничестве при получении соцвыплаты

Следственные органы СК России по Воронежской области предъявили обвинение 25-летней местной жительнице по делу о мошенничестве при получении выплат. Об этом в ведомстве сообщили 3 июня. Речь идет о самозанятой Елизавете Пигуль, история которой получила широкий общественный резонанс после публикаций СМИ о споре вокруг социального контракта. На этом фоне правоохранители впервые дали официальный комментарий по теме.
Обвинение предъявлено по части 3 статьи 159.2 УК РФ — мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере. По версии следствия, в мае 2024 года фигурантка обратилась в орган соцзащиты для получения государственной социальной помощи на основании социального контракта и предоставила заведомо ложные сведения о своем ежемесячном доходе. В СК считают, что она намеренно указала доход ниже прожиточного минимума.
В ведомстве заявили, что реальный совокупный доход обвиняемой от оказания косметологических услуг и от оборота ценных бумаг «значительно превышал» размер прожиточного минимума, установленного в Воронежской области на 2024 год. По версии следствия, это не позволяло отнести ее к категории малоимущих граждан и получить выплату по соцконтракту.
На основании представленных документов с Пигуль был заключен социальный контракт. Ей перечислили более 300 тысяч рублей на предпринимательскую деятельность. Следствие считает, что федеральному и областному бюджетам причинен ущерб на эту сумму.
В СК также прокомментировали ранее распространенную версию о том, что спор возник из-за превышения дохода на 168 рублей за расчетный трехмесячный период. В ведомстве считают, что эти доводы «полностью опровергаются собранными доказательствами», в том числе показаниями свидетелей, оперативными материалами ГУ МВД по Воронежской области, банковской документацией, данными налоговых органов и другими материалами.
Сама Пигуль в комментарии «РГ» заявила, что ей и адвокату не объяснили происхождение новой суммы превышения дохода. По ее словам, с ней также связывались из воронежского аппарата уполномоченного по правам человека, которым она повторно направила материалы обвинения.
«Нам с адвокатом это никто не объяснил», — сказала Пигуль, комментируя данные о новом размере превышения дохода.
Ранее Пигуль рассказывала «РГ», что в июне 2024 года получила социальный контракт на 350 тысяч рублей для открытия бьюти-кабинета. По ее версии, при оформлении поддержки она не скрывала, что работает мастером по наращиванию ресниц, уточняла порядок подачи документов и действовала по разъяснениям, которые получила в соцзащите.
После получения поддержки предпринимательница открыла кабинет и отчиталась о выполнении условий контракта. Как утверждала Пигуль, претензий к отчетам не возникало, а сам контракт был признан выполненным.
Позднее предпринимательницу вызвали на допрос. По ее словам, после визита сотрудников полиции ее доставили в отдел, изъяли телефон, а затем она около 30 часов провела в изоляторе временного содержания. Адвокату удалось добиться ее освобождения.
Уполномоченный по правам человека в Воронежской области Сергей Канищев ранее говорил «РГ», что обратился в прокуратуру с просьбой обратить внимание на это дело. Он отмечал, что при расследовании необходимо учитывать обстоятельства произошедшего, личность фигурантки и вопрос о наличии умысла.
После общественного резонанса председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Воронежской области Михаилу Селюкову представить доклад о результатах расследования дела и по доводам публикации.