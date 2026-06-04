В Воронеже бьюти-мастера вновь обвинили в мошенничестве при получении соцвыплаты

Ранее Пигуль рассказывала «РГ», что в июне 2024 года получила социальный контракт на 350 тысяч рублей для открытия бьюти-кабинета. По ее версии, при оформлении поддержки она не скрывала, что работает мастером по наращиванию ресниц, уточняла порядок подачи документов и действовала по разъяснениям, которые получила в соцзащите.