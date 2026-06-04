Всероссийский детский центр «Смена» в Анапе завершил подготовку к лету

Подготовка к летнему сезону завершилась во Всероссийском детском центре «Смена» в городе Анапа Краснодарского края. Проведенные работы отвечают задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в городской администрации.
«После вынужденного перерыва из-за катастрофы в Керченском проливе рад, что теперь к качественному образованию и удобной инфраструктуре мы сможем добавить одно из главных наших преимуществ — отдых на берегу Черного моря. Готовимся к сезону тщательно, чтобы дети увозили не только знания, но и по-настоящему яркие, незабываемые воспоминания», — подчеркнул директор «Смены» Игорь Журавлев.
В детском центре улучшили инфраструктуру и подготовили новые образовательные программы. К началу сезона на пляже «Смены» в селе Сукко появятся обновленные душевые стойки, кабинки для переодевания, теневые зонты и фонтаны с питьевой водой. Также получено положительное санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора о состоянии морской воды и гальки на пляже. Для дополнительной защиты пляжной зоны установят ограждения, которое разделит зоны купания детей и взрослых.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.