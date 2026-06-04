«Свобода важна»: Волочкова призналась, что у неё есть несколько претендентов на руку и сердце

«Я там примеряла свадебное платье. И многие подумали, что наконец-то Волочкова собирается остепениться, но я пока не поняла сама, хочу ли я замуж или нет. Я озадачена, потому что для меня свобода играет очень важную роль, но время покажет», — поделилась экс-прима Большого театра.