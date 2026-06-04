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В Калининграде нашли подрядчика для капремонта транспортного узла на улицах Панина и Горького

Работы выполнит ООО «Инпэкс» за 23 млн рублей.

В Калининграде нашли подрядчика для капремонта транспортного узла на улицах Панина и Горького. Результаты аукциона опубликовали на сайте госзакупок.

Заявки на участие в торгах подали две компании. Победителем признали ООО «Инпэкс». Организация снизила начальную стоимость работ на 116 тысяч рублей — до 23 миллионов.

Подрядчику предстоит провести подготовительные и демонтажные работы, установить бортовой камень, обустроить тротуары и заезды, оборудовать автобусный карман и так далее. Ремонт необходимо выполнить в течение 150 дней с даты заключения контракта.

«Это обязательные работы, прежде чем мы займёмся кардинальным решением проблем на перекрёстке Горького — Гайдара», — отмечали в городской администрации.

В мэрии подчёркивали, что во время реконструкции на Горького построят новый пешеходный переход, другой сместят ближе к перекрёстку. Также обустроят дополнительные полосы налево с Горького и Панина.

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