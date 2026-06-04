В Калининграде нашли подрядчика для капремонта транспортного узла на улицах Панина и Горького. Результаты аукциона опубликовали на сайте госзакупок.
Заявки на участие в торгах подали две компании. Победителем признали ООО «Инпэкс». Организация снизила начальную стоимость работ на 116 тысяч рублей — до 23 миллионов.
Подрядчику предстоит провести подготовительные и демонтажные работы, установить бортовой камень, обустроить тротуары и заезды, оборудовать автобусный карман и так далее. Ремонт необходимо выполнить в течение 150 дней с даты заключения контракта.
«Это обязательные работы, прежде чем мы займёмся кардинальным решением проблем на перекрёстке Горького — Гайдара», — отмечали в городской администрации.
В мэрии подчёркивали, что во время реконструкции на Горького построят новый пешеходный переход, другой сместят ближе к перекрёстку. Также обустроят дополнительные полосы налево с Горького и Панина.