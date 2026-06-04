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Скворцова рассказала результатах у получивших российскую вакцину от рака

Она уверяет, что вакцина полностью безопасна.

Источник: Время

Хороший защитный иммунный ответ зафиксирован у первых пациентов, получивших российскую вакцину от рака. Об этом заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова в интервью ведущему RT Рику Санчесу.

По ее словам, вакцина полностью безопасна.

Всего в клинических исследованиях участвуют 40 пациентов. Первым из них препарат ввели в конце марта.

«Кто-то сейчас сдает свою биопсию, кому-то вакцина делается. Мы пока можем сказать, что вакцина хорошо переносится», — отметила Скворцова.

Она заявила, что уже после четырёх инъекций у пациентов наблюдается уменьшение опухолевых узлов, однако говорить о первых результатах можно будет только через месяц.

Ранее сообщалось, что нижегородцы смогут получить персонализированную вакцину от колоректального рака.