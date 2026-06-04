Скворцова рассказала результатах у получивших российскую вакцину от рака

Хороший защитный иммунный ответ зафиксирован у первых пациентов, получивших российскую вакцину от рака. Об этом заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова в интервью ведущему RT Рику Санчесу.
По ее словам, вакцина полностью безопасна.
Всего в клинических исследованиях участвуют 40 пациентов. Первым из них препарат ввели в конце марта.
«Кто-то сейчас сдает свою биопсию, кому-то вакцина делается. Мы пока можем сказать, что вакцина хорошо переносится», — отметила Скворцова.
Она заявила, что уже после четырёх инъекций у пациентов наблюдается уменьшение опухолевых узлов, однако говорить о первых результатах можно будет только через месяц.
Ранее сообщалось, что нижегородцы смогут получить персонализированную вакцину от колоректального рака.