Движение по Крымскому мосту возобновили спустя семь часов

Ночью в Крыму объявляли беспилотную опасность. Из-за этого Крымская железная дорога приостанавливала движение поездов на некоторых участках. По данным местного оператора перевозок «Гранд Сервис Экспресс», к 8 утра были задержаны 13 составов, в том числе с отправлением в Москву и Санкт-Петербург.