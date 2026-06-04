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Движение по Крымскому мосту возобновили спустя семь часов

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщила его пресс-служба. Мост приостанавливал работу в 2:37 мск, ограничения сняли в 9:46.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщила его пресс-служба. Мост приостанавливал работу в 2:37 мск, ограничения сняли в 9:46.

Ночью в Крыму объявляли беспилотную опасность. Из-за этого Крымская железная дорога приостанавливала движение поездов на некоторых участках. По данным местного оператора перевозок «Гранд Сервис Экспресс», к 8 утра были задержаны 13 составов, в том числе с отправлением в Москву и Санкт-Петербург.

Ночью при ударе ВСУ по Симферополю погибли три человека, еще семь получили ранения. БПЛА также атаковали пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь. Погиб один человек, трое ранены.

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