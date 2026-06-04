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Мэр Юрий Шалабаев высказался об атаке БПЛА на Нижний Новгород 4 июня

Прошедшей ночью в регионе уничтожили 25 вражеских дронов.

Источник: Живем в Нижнем

Мэр Юрий Шалабаев рассказал о последствиях атаки ВСУ на территории Нижнего Новгорода. Комментарий он оставил в своем телеграм-канале.

Напомним, что прошедшей ночью в регионе сбили 25 вражеских беспилотников. В это время в Нижегородской области был объявлен режим опасности по БПЛА. Также ограничения вводил аэропорт имени В. П. Чкалова.

По словам Юрия Шалабаева, специалисты уже проверили места падения обломков: вражеские БПЛА не повредили городскую инфраструктуру. Люди также не пострадали.

Ранее глава Городецкого округа Александр Мудров высказался о замеченном БПЛА над плотиной.

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