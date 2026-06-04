Орешкин призвал не ждать отмены западных санкций

2 июня издание Politico написало со ссылкой на дипломатов ЕС, что Европейский союз, скорее всего, не включил в 21-й пакет санкций полный запрет на нефть из России и ограничения на предоставление морских услуг, связанных с ее перевозкой. Уточняется, что при подготовке очередного пакета санкций страны ЕС сосредоточились на корректировке действующего механизма ценового ограничения на российскую нефть.