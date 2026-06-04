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Орешкин призвал не ждать отмены западных санкций

Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин призвал не рассчитывать на отмену западных санкций против России. Об этом он заявил в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин призвал не рассчитывать на отмену западных санкций против России. Об этом он заявил в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам Орешкина, происходящие в мировой экономике изменения носят фундаментальный характер и связаны с более глубокими глобальными процессами, чем отдельные санкционные решения.

— Надо не ждать, что что-то вернется старое, что отменятся санкции западных стран. Те изменения, которое происходят, они носят фундаментальный глобальный характер, и санкции не связаны с какими-то конкретными событиями. Они связаны с тем, как меняется мир, — цитирует его РИА Новости.

2 июня издание Politico написало со ссылкой на дипломатов ЕС, что Европейский союз, скорее всего, не включил в 21-й пакет санкций полный запрет на нефть из России и ограничения на предоставление морских услуг, связанных с ее перевозкой. Уточняется, что при подготовке очередного пакета санкций страны ЕС сосредоточились на корректировке действующего механизма ценового ограничения на российскую нефть.

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