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В Эстонии бизнесмены торгуют местами в очереди на КПП «Нарва-1»

На пограничном переходе «Нарва-1» между Эстонией и Россией зафиксировали появление необычного бизнеса — местные предприимчивые граждане начали продавать места в очереди на въезд в РФ. Об этом пишет эстонское издание Postimees.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Как выяснили журналисты, прохождение границы может растянуться на полдня, и за возможность сэкономить время «торговцы» просят до 160 евро, уточняет «Лента.ру».

В эстонской полиции изданию подтвердили, что такие случаи фиксируются, но повлиять на ситуацию стражи порядка не могут — в действиях продавцов нет состава преступления.

Очереди в Россию из граждан Эстонии на КПП скапливаются нередко. Так, вечером 31 мая перед переходным пунктом со стороны эстонской Нарвы выстроилась длинная вереница машин. Люди стояли в очереди, чтобы попасть в российский Ивангород.