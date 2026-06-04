В Эстонии бизнесмены торгуют местами в очереди на КПП «Нарва-1»

Как выяснили журналисты, прохождение границы может растянуться на полдня, и за возможность сэкономить время «торговцы» просят до 160 евро, уточняет «Лента.ру».
В эстонской полиции изданию подтвердили, что такие случаи фиксируются, но повлиять на ситуацию стражи порядка не могут — в действиях продавцов нет состава преступления.
Очереди в Россию из граждан Эстонии на КПП скапливаются нередко. Так, вечером 31 мая перед переходным пунктом со стороны эстонской Нарвы выстроилась длинная вереница машин. Люди стояли в очереди, чтобы попасть в российский Ивангород.