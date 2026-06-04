Волгоградская делегация участвует в ПМЭФ-2026 — итоги первого дня

«Волгоградский регион также присоединился к меморандуму о сотрудничестве и взаимодействии между агентствами по привлечению инвестиций, корпорациями развития и иными институтами Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и РФ. Документ предусматривает обмен лучшими практиками, а также совместное совершенствование механизмов привлечения инвесторов и стимулирование притока взаимных инвестиций», — сообщает пресс-служба обладмина.