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Волгоградская делегация участвует в ПМЭФ-2026 — итоги первого дня

Возглавляет делегацию губернатор Андрей Бочаров. Накануне на заседании комиссии Госсовета РФ шла речь о развитии социального предпринимательства.

Волгоградская делегация работает на площадке 29-го Петербургского международного экономического форума. Уже накануне представители области подписали несколько соглашений, провели ряд встреч и приняли участие в различных мероприятиях.

Возглавляет делегацию губернатор Андрей Бочаров. Накануне на заседании комиссии Госсовета России, посвященного вопросам развития социального предпринимательства, говорили о взаимодействии с негосударственными поставщиками, развитии системы социального заказа и специальных мерах поддержки.

На заседании правления Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития (НААИР) глава Агентства инвестиционного развития (АИР) Волгоградской области Анна Чернова поделилась лучшими практиками развития инвестиционной команды региона и рассказала об инструментах создания благоприятного бизнес-климата. По итогам заседания подписаны два соглашения о сотрудничестве между волгоградским АИР, управлением инвестиций Санкт-Петербурга и АИР Московской области.

Вице-губернатор Анна Писемская обсудила вопросы сотрудничества с представителями бизнес-сообщества Объединенных Арабских Эмиратов.

«Волгоградский регион также присоединился к меморандуму о сотрудничестве и взаимодействии между агентствами по привлечению инвестиций, корпорациями развития и иными институтами Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и РФ. Документ предусматривает обмен лучшими практиками, а также совместное совершенствование механизмов привлечения инвесторов и стимулирование притока взаимных инвестиций», — сообщает пресс-служба обладмина.

4 и 5 июня делегация области примет участие в пленарных дискуссиях, панельных секциях и деловых встречах. Впереди — пленарное заседание с участием президента РФ Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области ряд предпринимателей избавят от налогов.