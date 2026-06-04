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Четыре иномарки и два человека пострадали в массовом ДТП на севере Волгограда

20-летний водитель устроил массовое ДТП на Второй продольной в Краснооктябрьском районе.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 3 июня 20-летний водитель устроил массовое ДТП на Второй продольной в Краснооктябрьском районе Волгограда. В результате аварии на улице Еременко пострадали два водителя, повреждения получили четыре иномарки, сообщили в региональном главке МВД.

— По предварительной информации, в 20.30 часов 20-летний водитель на «Тойота Ленд Крузер» напротив дома № 56 на улице Еременко не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомашиной «Рено Логан», двигавшейся впереди в попутном направлении, — рассказали подробности массового ДТП в полиции.

От удара «Тойту» выкинуло на встречную полосу, она столкнулась с «Грейт Волл». А водитель подбитой «Рено» наехала на стоявшую впереди «Мазда 3».

В больницу с места ДТП увезли водителей «Тойота» и «Грейт Волл».

В это же время еще одна авария случилась на Красном на перекрестке Второй продольной с улицей Пельше. 26-летний водитель «Лада Гранта» при повороте налево не предоставил преимущество встречной «Лада Приора». В больнице оказалась пассажирка «Приоры».