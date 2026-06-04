Четыре иномарки и два человека пострадали в массовом ДТП на севере Волгограда

В это же время еще одна авария случилась на Красном на перекрестке Второй продольной с улицей Пельше. 26-летний водитель «Лада Гранта» при повороте налево не предоставил преимущество встречной «Лада Приора». В больнице оказалась пассажирка «Приоры».