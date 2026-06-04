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Полиция нашла пропавшего 11-летнего школьника в Ростове

11-летнего мальчика, пропавшего в Ростове во время прогулки с собакой 2 июня, нашли.

Источник: Комсомольская правда

Ребенка, пропавшего в Ростове во время прогулки с собакой 2 июня, нашли. На данный момент угрозы его здоровью нет. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Об этом сообщили в донском Главке.

Ранее сообщалось, что 11-летний мальчик ушел гулять с щенком 2 июня около 12:45 и не вернулся. Последний раз пропавшего видели в тот же день в 19 часов на улице Андреева, после чего он убежал в сторону улицы Амет-Хана Султана.

Ранее родители пропавшей студентки из Ростова Анны Цомартовой сообщили о новой детали в поисках, о которой молчали годы.

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