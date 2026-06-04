Полиция нашла пропавшего 11-летнего школьника в Ростове

Ранее сообщалось, что 11-летний мальчик ушел гулять с щенком 2 июня около 12:45 и не вернулся. Последний раз пропавшего видели в тот же день в 19 часов на улице Андреева, после чего он убежал в сторону улицы Амет-Хана Султана.