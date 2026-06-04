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Прокуратура Амурска выявила нарушения на автостанции

После внесения представления прокуратуры нарушения были устранены, а виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Амурска проверила соблюдение законодательства при перевозке пассажиров. В результате выявлены нарушения требований доступности для инвалидов, сообщает прокуратура Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Установлено, что поручни на лестницах и пандусах автостанции не соответствуют действующим стандартам. Также на последних ступенях лестниц отсутствуют обязательные контрастные полосы, обеспечивающие безопасность маломобильных групп населения.

После внесения представления прокуратуры нарушения были устранены, а виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. По постановлению городского прокурора директор МУП «ПАТП» получил административный штраф в размере 20 тысяч рублей по ст. 9.13 КоАП РФ за уклонение от исполнения требований по обеспечению доступности объектов транспортной инфраструктуры для инвалидов.

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