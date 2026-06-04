Прокуратура Амурска выявила нарушения на автостанции

После внесения представления прокуратуры нарушения были устранены, а виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. По постановлению городского прокурора директор МУП «ПАТП» получил административный штраф в размере 20 тысяч рублей по ст. 9.13 КоАП РФ за уклонение от исполнения требований по обеспечению доступности объектов транспортной инфраструктуры для инвалидов.