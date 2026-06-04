В ЕАО полицейский по дороге на работу спас от огня несколько машин

В Биробиджане сотрудник полиции предотвратил распространение пожара на автостоянке, сообщает УМВД России по Еврейской автономной области.
Ранним утром заместитель начальника отдела по борьбе с киберпреступлениями регионального управления МВД ехал на службу, когда заметил охваченный огнём легковой автомобиль.
Не дожидаясь прибытия экстренных служб, офицер направился к месту происшествия и попытался потушить машину при помощи огнетушителя из служебного автомобиля. Полностью справиться с возгоранием своими силами не удалось, поэтому он вызвал пожарных.
Пока расчёт был в пути, полицейский продолжал сдерживать распространение огня и одновременно искал владельцев автомобилей, припаркованных рядом. Это было необходимо, чтобы предотвратить возможное возгорание соседних машин.
После прибытия пожарных сотрудник передал им информацию о ситуации и продолжил несение службы.
Благодаря оперативным действиям полицейского удалось избежать более серьёзных последствий и распространения огня на другие автомобили.