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В ЕАО полицейский по дороге на работу спас от огня несколько машин

Сотрудник заметил горящий автомобиль на стоянке и первым бросился тушить пожар.

В Биробиджане сотрудник полиции предотвратил распространение пожара на автостоянке, сообщает УМВД России по Еврейской автономной области.

Ранним утром заместитель начальника отдела по борьбе с киберпреступлениями регионального управления МВД ехал на службу, когда заметил охваченный огнём легковой автомобиль.

Не дожидаясь прибытия экстренных служб, офицер направился к месту происшествия и попытался потушить машину при помощи огнетушителя из служебного автомобиля. Полностью справиться с возгоранием своими силами не удалось, поэтому он вызвал пожарных.

Пока расчёт был в пути, полицейский продолжал сдерживать распространение огня и одновременно искал владельцев автомобилей, припаркованных рядом. Это было необходимо, чтобы предотвратить возможное возгорание соседних машин.

После прибытия пожарных сотрудник передал им информацию о ситуации и продолжил несение службы.

Благодаря оперативным действиям полицейского удалось избежать более серьёзных последствий и распространения огня на другие автомобили.