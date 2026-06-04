В Туле представители старшего поколения освоили навыки йоги

Занятие йогой состоялось в Туле для участников программы «Активное долголетие» в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Тульской области.
На занятии участники погрузились в мир асан и дыхательных практик. Это позволило им не только улучшить гибкость и укрепить тело, но и найти внутреннее спокойствие. Кроме того, они делились старыми фотографиями и историями из своего детства.
Кульминацией дня стала садовая терапия: пенсионеры высадили яркие цветы у здания центра «Развитие». Каждый участник прикрепил к своему растению ленточку с личным пожеланием, символизируя надежды и мечты. Это не только украсило территорию, но и дало возможность каждому внести свой вклад в общее дело.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.