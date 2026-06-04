В Москве создали концепции сувенирной продукции для культурных учреждений

Концепции сувенирной продукции для пяти культурных учреждений Москвы разработали в ходе конкурса проекта «Дизайн-цех». Такие инициативы отвечают задачам национального проекта «Семья», сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
Участниками стали 120 дизайнеров, маркетологов и других специалистов креативных направлений. В номинации по разработке брендированной продукции с символикой для Московского музея современного искусства победила концепция команды «Кегль». Она создала серию предметов в едином минималистичном стиле: аксессуары, блокноты, кружки, сумки, футболки, кофты и многое другое. В треке музея-заповедника «Царицыно» в лидерах — команда «Гол», которая предложила концепцию брендированной продукции, вдохновленную образом Екатерины II.
Победителем трека Московского планетария стала команда «Вне макета». Участники представили вещи в космической стилистике: дождевик, шопер, рюкзак, косметичку, сапоги, носки, футболку, зонт с изображением космоса и комплект аксессуаров. В треке для Государственного Дарвиновского музея лучшей оказалась команда «Интерболд», которая создала персонажа — хищного динозавра, ставшего ключевым героем коллекции. В номинации по концепции продукции для Государственного музея А. С. Пушкина выиграла команда «Школа дедлайна», она предложила фирменный логотип, созданный специально к 70-летию учреждения.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.