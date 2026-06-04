В Москве создали концепции сувенирной продукции для культурных учреждений

Участниками стали 120 дизайнеров, маркетологов и других специалистов креативных направлений. В номинации по разработке брендированной продукции с символикой для Московского музея современного искусства победила концепция команды «Кегль». Она создала серию предметов в едином минималистичном стиле: аксессуары, блокноты, кружки, сумки, футболки, кофты и многое другое. В треке музея-заповедника «Царицыно» в лидерах — команда «Гол», которая предложила концепцию брендированной продукции, вдохновленную образом Екатерины II.