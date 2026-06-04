Чем рискует выпускник, покупая «точные» ответы к ЕГЭ?

В Рособрнадзоре напоминают: злоумышленники могут взять деньги, но не предоставить никаких материалов. Есть также риск открыть мошенникам доступ к персональным данным. Утечка экзаменационных материалов невозможна — для этого предприняты все возможные меры безопасности. Все варианты заданий отличаются по часовым поясам, поэтому то, что «сливается» мошенниками как «информация с Дальнего Востока», не соответствует вариантам в других регионах.