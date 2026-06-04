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Чем рискует выпускник, покупая «точные» ответы к ЕГЭ?

Кроме потери денег, есть риск открыть доступ к персональным данным.

Кроме потери денег, есть риск открыть доступ к персональным данным.

Мошенники одолевают волгоградских выпускников предложениями о продаже «точных» ответов к экзаменационным заданиям.

На этот раз жулики перед тем, как открыть допуск к ответам, предлагают школьникам подписаться на множество групп.

В Рособрнадзоре напоминают: злоумышленники могут взять деньги, но не предоставить никаких материалов. Есть также риск открыть мошенникам доступ к персональным данным. Утечка экзаменационных материалов невозможна — для этого предприняты все возможные меры безопасности. Все варианты заданий отличаются по часовым поясам, поэтому то, что «сливается» мошенниками как «информация с Дальнего Востока», не соответствует вариантам в других регионах.