Российский премиальный седан получил пермские автокомпоненты

ООО «Форт-Телеком» основано в 2007 году и зарегистрировано в Перми. Компания специализируется на производстве средств связи, выполняющих функции систем коммутации, а также оборудования V2Х для организации сети передачи данных между автомобилями, в том числе беспилотными, и дорожной инфраструктурой. Продукция компании применяется в России, странах СНГ и Европы, в Китае, странах Среднего Востока и Южной Америки. По данным Rusprofile, выручка компании в 2025 году сократилась на 59,7% по сравнению с 2024 годом, составив 1,67 млрд руб. Чистая прибыль упала на 67,6% — до 514 млн руб.