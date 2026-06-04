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Под Ростовом на площади 159 гектаров построят новый микрорайон по КРТ

В хуторе Красный Крым Мясниковского района намерены построить новый площади на 159,8 га в рамках комплексного развития территории. Об этом сообщил «Домостройдон.ру» со ссылкой данные министра строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергея Куца.

Источник: Коммерсантъ

В хуторе Красный Крым Мясниковского района намерены построить новый площади на 159,8 га в рамках комплексного развития территории. Об этом сообщил «Домостройдон.ру» со ссылкой данные министра строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергея Куца.

Земли, ранее принадлежавшие колхозу «Дружба», теперь будут отнесены к жилой зоне. Соответствующее решение принято правительством региона. Инициаторами проекта выступили владельцы участков.

Жители хутора были обеспокоены возможностью нехватки воды и электричества. Однако в министерстве строительства заверили, что инициаторы разработали обновленный проект, который обеспечит будущий микрорайон инженерными сетями, не зависящими от возможностей Мясниковского района.

Отмечается, что точные сроки реализации проекта установят при заключении договора о КРТ.

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