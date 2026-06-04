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Директора МУПа оштрафовали за нарушения безопасности перевозок в Амурске

Амурская городская прокуратура обнаружила нарушения безопасности при перевозке пассажиров в деятельности МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие» — поручни на лестницах и пандусах автостанции не соответствуют действующим стандартам, а на последних ступенях лестниц нет контрастных полос. Нарушения устранили, виновное лицо понесло дисциплинарную ответственность, а директора МУП «ПАТП» оштрафовали на 20 тыс. рублей.

Амурская городская прокуратура обнаружила нарушения безопасности при перевозке пассажиров в деятельности МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие» — поручни на лестницах и пандусах автостанции не соответствуют действующим стандартам, а на последних ступенях лестниц нет контрастных полос. Нарушения устранили, виновное лицо понесло дисциплинарную ответственность, а директора МУП «ПАТП» оштрафовали на 20 тыс. рублей.