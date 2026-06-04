Виновного в травмировании клиентки альпинистского парка оштрафовали на 400 тыс. рублей

Инструктор-методист по альпинизму организовал на территории веревочного парка предоставление платных физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг по обучению альпинизму — спуску по веревке с высоты не менее 10 м. В октябре 2023 года в результате падения со скалодрома женщине были причинены травмы, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью. В ходе следствия было установлено, что клиентку пристегнули к спусковому устройству ненадлежащим образом, что и повлекло ее падение и травмы.