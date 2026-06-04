Красноярская компания при господдержке начала выпускать современные теплопункты

Красноярская компания при поддержке регионального Фонда развития промышленности (ФРП) построила новый сварочно-сборочный цех, на создание которого получила льготный заем в 45 млн рублей. Запущено серийное производство современных блочных теплопунктов. «Умная» красноярская техника успешно конкурирует с зарубежными аналогами и сокращает теплопотери на 15%. Автоматика мониторит реальную погоду на улице и подстраивает под нее температуру батарей, регулируя подачу теплоносителя. Оборудование можно запроектировать под конкретный объект и задачи заказчика. По словам регионального министра промышленности и торговли Максима Ермакова, продукция компании востребована. Она соответствует нашим приоритетам — импортозамещению и укреплению технологического суверенитета. Тепловые пункты успешно конкурируют с зарубежными аналогами. Проект стал одним из первых, поддержанных Фондом развития промышленности, — отметил министр. Руководитель предприятия рассказал, что за три года участия в программе ФРП компания выпустила 461 узел. Они устанавливаются в жилых домах, на коммерческих, социальных и промышленных объектах.