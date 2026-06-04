В Волгограде коммунальщики меняют полувековую теплотрассу на ул. Глазкова

В Центральном районе Волгограда «Концессии теплоснабжения» приступили к работам по замене теплотрассы большого диаметра, обеспечивающей ресурсом 20 тыс. местных жителей. На время ремонта специалисты организовали временную схему движения. Автолюбителям придётся объезжать участок в границах пр. Ленина и дома № 17 на ул. Глазкова по альтернативным маршрутам.