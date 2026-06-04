Польша закрывает небо у границ с Белоруссией и Украиной

Как пояснили в PANSA, решение принято по запросу Оперативного командования вооруженных сил. Причина — необходимость обеспечить национальную безопасность. Ограничения начнут действовать с 10 июня и продлятся до 9 сентября 2026 года, уточняет «Интерфакс».
Согласно опубликованным агентством графикам, зона ограничений тянется вдоль всей линии границы с Белоруссией и Украиной. В PANSA подчеркнули, что запрет не касается пассажирских рейсов. Им разрешено летать на высоте более 3 километров.
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