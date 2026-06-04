Никто не захотел строить корпус для воронежского дома-интерната за 333 млн

Дом-интернат расположен в Бутурлиновке. В рамках контракта нужно было построить двухэтажный блок реабилитации на 84 человека, два жилых блока на восемь человек каждый, административно-бытовой блок, жилой блок на девять человек с тренировочной квартирой и блочную котельную. Выполнить работы требовалось до 1 декабря 2027 года. Их планировали оплатить из областного бюджета.