«Пять морей и озеро Байкал»: «МегаФон» поддержит развитие туристических территорий

«В рамках федерального проекта “Пять морей и озеро Байкал” нацпроекта “Туризм и гостеприимство” в Иркутской области предусмотрено создание инфраструктуры в двух локациях: “Байкальская Слобода” в районе поселка Тальцы и особая экономическая зона “Ворота Байкала” в Байкальске. Для комплексного развития этих территорий, безусловно, важна качественная и стабильная связь. Кроме того, необходим анализ туристических потоков, благодаря которому мы сможем определить основные места притяжения. Важным направлением для нас также является экологический мониторинг. Внедрение цифровых решений для автоматического контроля состояния окружающей среды будет способствовать повышению экологической безопасности на территории региона. Уверен, что достигнутые договоренности станут еще одним шагом на пути к дальнейшему развитию цифровизации в Иркутской области», — прокомментировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.