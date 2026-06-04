Из Красноярска отправили первый рейс в Шанхай

Самолеты будут летать из краевого центра в Шанхай по средам и пятницам, обратно — по четвергам и субботам. Ранее в аэропорту сообщили, что по итогам 2025 года пассажиропоток по китайским направлениям вырос на 60% — это подтверждает устойчивый интерес к международным перевозкам.