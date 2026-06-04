Из Красноярска отправили первый рейс в Шанхай

Накануне, 3 июня, из международного аэропорта Красноярск отправили первый рейс в крупнейший город Китая — Шанхай. Как сообщила пресс-служба воздушной гавани, для пассажиров устроили викторину, выступление барабанщиков, а затем в торжественной обстановке перерезали ленту на красной ковровой дорожке.
Самолеты будут летать из краевого центра в Шанхай по средам и пятницам, обратно — по четвергам и субботам. Ранее в аэропорту сообщили, что по итогам 2025 года пассажиропоток по китайским направлениям вырос на 60% — это подтверждает устойчивый интерес к международным перевозкам.
Сейчас улететь напрямую из Красноярска можно в пять городов Поднебесной — Пекин, Санью, Харбин, Маньчжурию и Шанхай.
Тем временем 12 и 13 июня в Шерегеше, как пишет сайт VSE42.Ru, пройдет открытие летнего сезона в виде ежегодного фестиваля.