Гендиректор «Ленфильма» Андрющенко анонсировала новый кинофестиваль в Петербурге

— Его финансирует город, — уточнила Надежда Андрющенко. — Это такой фестиваль-конструктор: с одной стороны все гости Петербурга и его жители смогут узнать о «Ленфильме» и кинематографе, с другой — это будет деловая площадка, где смогут собраться профессиональные кинематографисты. И, конечно, фестиваль даст возможность показать свои картины.