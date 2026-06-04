В Хабаровском районе определили лучших воспитателей детских садов

В Хабаровском районе подвели итоги муниципального этапа конкурса профессионального мастерства «Лучший воспитатель 2026». В нем приняли участие пять педагогов из дошкольных учреждений сел Сосновка, Галкино, Князе-Волконское, Калинка и Восточное. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Конкурсная программа включала три этапа: видеовизитку, открытое занятие с воспитанниками детского сада и решение педагогической ситуации. Жюри оценивало методическую грамотность, умение удерживать внимание детей, творческий подход и аргументацию в сложных профессиональных кейсах.
Победителем признана Елена Сыденова, воспитатель МБДОУ села Сосновка. Второе место заняла Карина Ткачева из детского сада села Калинка, третье — Анастасия Синкевич, воспитатель из села Восточное.
— Моя педагогическая философия проста и понятна: каждый ребенок — это не сосуд, который нужно наполнить знаниями, а факел, который нужно зажечь. И я горю сама, чтобы зажечь сердца своих воспитанников, — поделилась Елена Сыденова.
В администрации Хабаровского района отметили, что такие конкурсы не только выявляют сильнейших специалистов, но и служат площадкой для обмена опытом, повышают престиж профессии воспитателя и способствуют внедрению инновационных подходов в работу с детьми.
Победители муниципального этапа представят Хабаровский район на краевом конкурсе профессионального мастерства.
Напомним, что 2026 год объявлен в России Годом дошкольного образования по инициативе Министерства просвещения РФ.