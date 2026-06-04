12 июня в Комсомольске-на-Амуре завершат День города фейерверком

12 июня в Комсомольске-на-Амуре пройдёт праздничная программа, приуроченная ко Дню города и Дню России. Об этом сообщает администрация города.
Городские площадки будут работать в течение всего дня — от театральной площади до набережной. Жителей ждут концерты, ярмарки, выставки, спортивные мероприятия, творческие зоны, а также традиционные городские акции.
В программе также запланированы парусная регата на набережной, легкоатлетическая эстафета и работа тематических площадок с участием творческих коллективов города.
Завершится праздничный день в 23:00 на театральной площади — там состоится фейерверк.