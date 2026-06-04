Воронежский пчеловод отсудил у научного центра 4 млн за гибель насекомых

Воронежский областной суд отклонил апелляцию «Воронежского федерального аграрного научного центра имени Докучаева» и оставил в силе решение Таловского районного суда о взыскании с учреждения 3,7 млн руб. в пользу владельца пасеки Николая Федорова. Иск был связан с массовой гибелью пчел при обработке полей пестицидами. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.