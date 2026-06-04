Помогаева о трудоустройстве подростков: не все хотят заниматься уборкой улиц

По словам Помогаевой, «спрос очень большой на различные специальности», но чаще всего подростки предпочитают социально значимые направления работы. «Не все хотят заниматься благоустройством или уборкой улиц, территорий, быть обслуживающим персоналом. Но мы понимаем, что первый опыт — это всё равно непрофессиональный опыт, это только вхождение в профессию. Поэтому всячески стараемся вовлечь ребят, чтобы они потом вернулись, и они возвращаются», — сказала она.