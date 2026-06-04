Помогаева о трудоустройстве подростков: не все хотят заниматься уборкой улиц

Не все калининградские подростки готовы заниматься благоустройством и уборкой территорий — многие предпочитают более социально ориентированные направления работы. Об этом рассказала начальник управления спорта, молодёжной политики и культуры администрации Калининграда Людмила Помогаева во время эфира из регионального информационного центра ТАСС.
По словам Помогаевой, «спрос очень большой на различные специальности», но чаще всего подростки предпочитают социально значимые направления работы. «Не все хотят заниматься благоустройством или уборкой улиц, территорий, быть обслуживающим персоналом. Но мы понимаем, что первый опыт — это всё равно непрофессиональный опыт, это только вхождение в профессию. Поэтому всячески стараемся вовлечь ребят, чтобы они потом вернулись, и они возвращаются», — сказала она.
Помогаева добавила, что набор подростков в МАУ «Молодёжный центр» в этом году проходит с апреля по октябрь. Июньская смена уже сформирована, 75 человек будут работать в организации в текущем месяце. Всего в 2026 году учреждение планирует трудоустроить около 312 школьников.
«Апрель-май — мы берём достаточно небольшое количество {несовершеннолетних}, это 10−15 {человек}, так же, как сентябрь-октябрь, потому что уже начался учебный год. Основной пул ребят — это летний период, это порядка 60−70 человек каждый месяц», — отметила Людмила Помогаева.
Для трудоустройства в МАУ «Молодёжный центр» необходимо достичь 14-летнего возраста.
«На нашем сайте размещена ссылка, по которой человек может зайти, зарегистрироваться, понять, какие смены свободны, и дальше наши коллеги, специалисты по работе с молодёжью, свяжутся, всё расскажут, покажут» — рассказала она.
К трудоустройству несовершеннолетних, помимо МАУ «Молодёжный центр», привлечены 13 общеобразовательных школ города. Также, подчеркнула Помогаева, в программе трудоустройства участвуют в том числе «Первый хлебозавод», «Водоканал», МБУ «Чистота» и сеть магазинов «SPAR».
По словам министра социальной политики региона Анжелики Майстер, 26 июня в ДС «Янтарный» пройдёт ярмарка вакансий. На мероприятии около 60 региональных предприятий представят свои вакансии. Для участников организуют мастер-классы, на которых можно будет познакомиться со спецификой работы учреждений.