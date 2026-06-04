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Глава Городецкого округа призвал нижегородцев не поддаваться панике из-за БПЛА

Александр Мудров заявил, что воздушная обстановка находится под постоянным контролем.

Источник: Комсомольская правда

Глава Городецкого муниципального округа Александр Мудров обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие на фоне сообщений о беспилотниках и неопознанных летающих объектах. Ситуация в небе находится под круглосуточным наблюдением профильных служб, а информация о каждом подобном случае оперативно поступает местным властям, сообщил Мудров в своём телеграм-канале.

Глава округа отметил, что военные несут постоянное дежурство и контролируют воздушное пространство. А сам он лично несколько раз выезжал на места, чтобы убедиться в работе всех служб.

В напряженной обстановке люди нередко принимают обычные объекты за беспилотники. Александр Мудров признался, что даже ему порой кажется, что над автомобилем пролетает не птица, а вражеский аппарат.

— Прошу всех сохранять спокойствие и здравый рассудок. Новости в наших краях лучше всего передаются не с помощью СМИ или интернета, а в разговорах между людьми. Поэтому, взвешивайте ваши слова, ведь в некоторых случаях их могут неверно истолковать, а пожилые люди впечатлительны, — подчеркнул глава округа.

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