Волгоградские предприятия направили более 30 млрд рублей на экопроекты с 2014 года

— Достижение этой цели включает реализацию пяти ключевых направлений: формирование экономики замкнутого цикла — чтобы к 2030 году вовлекать в повторный оборот не менее 25 процентов отходов, выход на стопроцентную сортировку твердых коммунальных отходов при сокращении их захоронения до 50 процентов, поэтапное двукратное снижение выбросов опасных загрязняющих веществ в городах с высокой нагрузкой, ликвидация не менее 50 опасных объектов накопленного вреда, а также сохранение водных ресурсов и биоразнообразия, включая уменьшение вдвое объема неочищенных сточных вод. Значимость этой работы неоднократно обозначал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, подчеркивая необходимость соблюдения баланса между экономическим развитием региона и сохранением его уникального природного потенциала, — отметила Ирина Соловьева.