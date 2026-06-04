Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 200 юных жителей Хабаровского края стали участниками «Школы безопасности»

В селе Сикачи-Алян завершился региональный слет «Школа безопасности», на который съехались почти 200 школьников Хабаровского края. Так, для детей устроили пожарную эстафету. На соревнованиях участники надевали боевую одежду, вязали узлы, преодолевали препятствия и разворачивали рукавные линии. В финале провели поражение мишени струей воды. По итогам трех этапов лидерами в старшей группе стали «Персефона Восхождение», "90.

В селе Сикачи-Алян завершился региональный слет «Школа безопасности», на который съехались почти 200 школьников Хабаровского края. Так, для детей устроили пожарную эстафету. На соревнованиях участники надевали боевую одежду, вязали узлы, преодолевали препятствия и разворачивали рукавные линии. В финале провели поражение мишени струей воды. По итогам трех этапов лидерами в старшей группе стали «Персефона Восхождение», «90 калибр», «Аква Спас 1» и «Вега». В младшей группе — «Персефона 1», «Вымпел», «Вымпел лайт», «Эверест» и «Персефона 2».