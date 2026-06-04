Почти 200 юных жителей Хабаровского края стали участниками «Школы безопасности»

В селе Сикачи-Алян завершился региональный слет «Школа безопасности», на который съехались почти 200 школьников Хабаровского края. Так, для детей устроили пожарную эстафету. На соревнованиях участники надевали боевую одежду, вязали узлы, преодолевали препятствия и разворачивали рукавные линии. В финале провели поражение мишени струей воды. По итогам трех этапов лидерами в старшей группе стали «Персефона Восхождение», «90 калибр», «Аква Спас 1» и «Вега». В младшей группе — «Персефона 1», «Вымпел», «Вымпел лайт», «Эверест» и «Персефона 2».