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Вместе с улицей Запарина хабаровская мэрия отремонтирует Гражданский переулок

Сейчас ведутся активные работы по реконструкции участка улицы Запарина от Конечного переулка до улицы Ленина. Дорожники приводят в порядок дорогу и тротуар вдоль детского дома № 1. На противоположной стороне, у женской консультации № 1, работы почти завершены. К слову, парковочный карман возле этого медицинского учреждения останется на месте, а чуть ниже него появится еще и автобусная.

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Сейчас ведутся активные работы по реконструкции участка улицы Запарина от Конечного переулка до улицы Ленина. Дорожники приводят в порядок дорогу и тротуар вдоль детского дома № 1. На противоположной стороне, у женской консультации № 1, работы почти завершены. К слову, парковочный карман возле этого медицинского учреждения останется на месте, а чуть ниже него появится еще и автобусная остановка — к ее обустройству мэрия планирует привлечь местный бизнес. Ремонт улицы Запарина идет на средства нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Одновременно власти решили привести в нормативное состояние и расположенный поблизости Гражданский переулок, состояние которого оставляет желать лучшего. Ранее об этом неоднократно просили сами автомобилисты. Ремонт переулка должен начаться до 1 июля 2026 года. Всего в этом году в Хабаровске планируется капитально отремонтировать свыше 8 километров дорог. На эти цели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» городу выделили более 1 млрд рублей.