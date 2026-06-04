В ГД предложили внедрить механизм возврата денег за авиабилеты при болезни

Помимо этого, депутаты предложили установить единый порядок уведомления перевозчика. По их словам, пассажир должен иметь возможность сообщить о вынужденном отказе до окончания регистрации на рейс через сайт, мобильное приложение, контактный центр, электронную почту или другой официальный канал связи с подтверждением факта обращения.