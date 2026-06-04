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В ГД предложили внедрить механизм возврата денег за авиабилеты при болезни

В ГД предложили ввести единый стандарт возврата денег за авиабилеты при болезни.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили ввести единый стандарт возврата средств при болезни за авиабилеты, включая невозвратные тарифы.

Обращение с соответствующим предложением было направлено министру транспорта Андрею Никитину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«Представляется целесообразным рассмотреть возможность введения единого стандарта возврата денежных средств за авиабилеты, включая билеты по невозвратным тарифам, при вынужденном отказе пассажира от перелета по болезни», — сказано в обращении.

Парламентарии уточнили, что такой стандарт должен быть понятен как пассажирам, так и авиакомпаниям и применяться одинаково вне зависимости от перевозчика.

Помимо этого, депутаты предложили установить единый порядок уведомления перевозчика. По их словам, пассажир должен иметь возможность сообщить о вынужденном отказе до окончания регистрации на рейс через сайт, мобильное приложение, контактный центр, электронную почту или другой официальный канал связи с подтверждением факта обращения.

По мнению авторов, реализация инициативы позволит защитить права добросовестных пассажиров, обеспечить единообразную практику возврата средств по невозвратным тарифам при болезни, снизить количество споров с авиакомпаниями и сделать правила возврата более понятными.

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