В ГД предложили внедрить механизм возврата денег за авиабилеты при болезни

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили ввести единый стандарт возврата средств при болезни за авиабилеты, включая невозвратные тарифы.
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру транспорта Андрею Никитину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Представляется целесообразным рассмотреть возможность введения единого стандарта возврата денежных средств за авиабилеты, включая билеты по невозвратным тарифам, при вынужденном отказе пассажира от перелета по болезни», — сказано в обращении.
Парламентарии уточнили, что такой стандарт должен быть понятен как пассажирам, так и авиакомпаниям и применяться одинаково вне зависимости от перевозчика.
Помимо этого, депутаты предложили установить единый порядок уведомления перевозчика. По их словам, пассажир должен иметь возможность сообщить о вынужденном отказе до окончания регистрации на рейс через сайт, мобильное приложение, контактный центр, электронную почту или другой официальный канал связи с подтверждением факта обращения.
По мнению авторов, реализация инициативы позволит защитить права добросовестных пассажиров, обеспечить единообразную практику возврата средств по невозвратным тарифам при болезни, снизить количество споров с авиакомпаниями и сделать правила возврата более понятными.