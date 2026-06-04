В Прикамье подрядчик продолжает демонтаж старого Чусовского моста

В районе поселка Пальники строители ведут дорожные работы на съездах в месте пересечения с железной дорогой, улицами Заводской и Молодежной. Подрядная организация также приступила к подготовке основания будущей дороги для прямого въезда на мост с трассы «Пермь — Березники».