Нижегородцев предупредили о затяжной магнитной буре

Нестабильная геомагнитная обстановка ожидается на Земле в ближайшие сутки. Об этом сообщается на официальном сайте Лаборатории солнечной астрономии.
Мощная магнитная буря начнется уже сегодня вечером с 18 часов. Ее интенсивный период продлится до полудня пятницы, 5 июня. После чего ожидается небольшой спад — с 12:00 до 21:00. Однако после девяти вечера начнется вторая волна бури. По прогнозам специалистов, геомагнитная обстановка нормализуется лишь к шести часам утра субботы.
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