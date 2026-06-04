Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцев предупредили о затяжной магнитной буре

Она продлится с вечера 4 июня и завершится в субботу утром.

Источник: Время

Нестабильная геомагнитная обстановка ожидается на Земле в ближайшие сутки. Об этом сообщается на официальном сайте Лаборатории солнечной астрономии.

Мощная магнитная буря начнется уже сегодня вечером с 18 часов. Ее интенсивный период продлится до полудня пятницы, 5 июня. После чего ожидается небольшой спад — с 12:00 до 21:00. Однако после девяти вечера начнется вторая волна бури. По прогнозам специалистов, геомагнитная обстановка нормализуется лишь к шести часам утра субботы.

Ранее сообщалось о прогнозе погоды на июнь в Нижегородской области.