Нижегородцев предупредили о затяжной магнитной буре

Мощная магнитная буря начнется уже сегодня вечером с 18 часов. Ее интенсивный период продлится до полудня пятницы, 5 июня. После чего ожидается небольшой спад — с 12:00 до 21:00. Однако после девяти вечера начнется вторая волна бури. По прогнозам специалистов, геомагнитная обстановка нормализуется лишь к шести часам утра субботы.