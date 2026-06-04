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Первый в сезоне случай анаплазмоза зафиксирован в Красноярском крае

Диагноз подтвердился у 33-летнего жителя посёлка Курагино.

В Красноярском крае зарегистрирован первый в этом году случай заболевания анаплазмозом. Диагноз подтвердился у 33-летнего жителя посёлка Курагино. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

По словам мужчины, клеща он обнаружил в левой подмышечной впадине, когда мылся в бане. Предположительно, присасывание произошло на территории населённого пункта.

За минувшую неделю от укусов клещей пострадали 1764 жителя края, из них 460 детей. Всего с начала сезона за помощью обратились 6493 человека, включая 1748 несовершеннолетних.

Акарицидные обработки продолжаются — обработано более 3220 гектаров, в том числе места массового отдыха.

Ранее мы сообщали, красноярцам рассказали, как одеваться в лес, чтобы не подцепить клеща.