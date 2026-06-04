Первый в сезоне случай анаплазмоза зафиксирован в Красноярском крае

В Красноярском крае зарегистрирован первый в этом году случай заболевания анаплазмозом. Диагноз подтвердился у 33-летнего жителя посёлка Курагино. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
По словам мужчины, клеща он обнаружил в левой подмышечной впадине, когда мылся в бане. Предположительно, присасывание произошло на территории населённого пункта.
За минувшую неделю от укусов клещей пострадали 1764 жителя края, из них 460 детей. Всего с начала сезона за помощью обратились 6493 человека, включая 1748 несовершеннолетних.
Акарицидные обработки продолжаются — обработано более 3220 гектаров, в том числе места массового отдыха.
Ранее мы сообщали, красноярцам рассказали, как одеваться в лес, чтобы не подцепить клеща.