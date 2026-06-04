Журналистка из США заявила на ПМЭФ, что хотела бы еще вернуться в Россию

«Люди были очень обеспокоены моей безопасностью и думали, что могут произойти всякие ужасные вещи, но мы чувствовали себя в полной безопасности. Москва прекрасна и чиста. Я определенно хочу вернуться и провести больше времени в России», — сказала она журналистам после выступления на одной из сессий форума.