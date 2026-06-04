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Журналистка из США заявила на ПМЭФ, что хотела бы еще вернуться в Россию

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила на полях Петербургского международного экономического форума, что в ходе визита в Россию чувствовала себя абсолютно безопасно и хочет посетить страну еще раз.

Источник: © РИА Новости

«Люди были очень обеспокоены моей безопасностью и думали, что могут произойти всякие ужасные вещи, но мы чувствовали себя в полной безопасности. Москва прекрасна и чиста. Я определенно хочу вернуться и провести больше времени в России», — сказала она журналистам после выступления на одной из сессий форума.

Оуэнс также назвала Россию очень красивой страной и призналась, что подверглась критике из-за своей поездки.

«Меня критиковали за поездку в Италию пару недель назад, сегодня критикуют за приезд в Россию, но я не строю свою жизнь на основе критики, которую пишут в СМИ, особенно когда она неправдива», — добавила журналистка.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.

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