Журналистка из США заявила на ПМЭФ, что хотела бы еще вернуться в Россию

«Люди были очень обеспокоены моей безопасностью и думали, что могут произойти всякие ужасные вещи, но мы чувствовали себя в полной безопасности. Москва прекрасна и чиста. Я определенно хочу вернуться и провести больше времени в России», — сказала она журналистам после выступления на одной из сессий форума.
Оуэнс также назвала Россию очень красивой страной и призналась, что подверглась критике из-за своей поездки.
«Меня критиковали за поездку в Италию пару недель назад, сегодня критикуют за приезд в Россию, но я не строю свою жизнь на основе критики, которую пишут в СМИ, особенно когда она неправдива», — добавила журналистка.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.