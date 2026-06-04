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Пермь станет побратимом третьего по величине города Казахстана

Пермь установит побратимские отношение с казахским городом Шымкентом. Это следует из проекта постановления, внесенного в гордуму главой Перми Эдуардом Сосниным.

Пермь установит побратимские отношение с казахским городом Шымкентом. Это следует из проекта постановления, внесенного в гордуму главой Перми Эдуардом Сосниным.

«Стороны признают приоритетным развитие сотрудничества в области образования, культуры, молодежной политики, экономики, охраны общественного порядка, охраны окружающей среды, физической культуры, спорта и туризма, а также в иных сферах, представляющих взаимный интерес, в рамках действующего законодательства государств сторон», — указано в документе.

Шымкент — город республиканского значения на юге Казахстана, является третьим по численности населения в стране. По данным на конец 2025 года, население Шымкента составляло 1,2 млн человек. В городе функционирует более 80 крупных и средних предприятий пищевой, нефтеперерабатывающей, химической, текстильной и швейной промышленности.