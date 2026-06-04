Пермь станет побратимом третьего по величине города Казахстана

Шымкент — город республиканского значения на юге Казахстана, является третьим по численности населения в стране. По данным на конец 2025 года, население Шымкента составляло 1,2 млн человек. В городе функционирует более 80 крупных и средних предприятий пищевой, нефтеперерабатывающей, химической, текстильной и швейной промышленности.