Максим Иванов: «Муралы Победы должны быть частью городской памяти»

— Мы специально обсуждаем такие решения с жителями, потому что мурал становится частью их дома и всего городского пространства. Алексей Маресьев — человек, чья история понятна каждому: сила характера, верность делу, умение не сдаваться. Для Комсомольска-на-Амуре, города трудовой доблести, важно, чтобы память о таких людях была рядом с нами не только в учебниках и музеях, но и на улицах, где каждый день ходят дети, школьники, семьи. Это спокойная, понятная работа с исторической памятью: вместе с людьми выбрать героя, привести фасад в порядок и сделать городскую среду содержательнее, — отметил Максим Иванов.