Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Красноярска отправили новую партию гуманитарной помощи

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Из Красноярска на Донецкое и Запорожское направления отправилась очередная фура с гуманитарным грузом для военнослужащих.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Из Красноярска на Донецкое и Запорожское направления отправилась очередная фура с гуманитарным грузом для военнослужащих.

Жители края собрали стройматериалы, инструменты, генераторы, маскировочные сети, медикаменты и теплые вещи. Отдельно в составе груза — оборудование для бойцов ремонтной роты. По их запросу отправлен токарный станок для полевого ремонта техники.

В соцсетях краевого правительства напомнили, что уточнить актуальные потребности и передать помощь можно через гуманитарный центр «Единой России» по телефону: +7 (962) 074−02−22.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше