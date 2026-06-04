Из Красноярска отправили новую партию гуманитарной помощи

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Из Красноярска на Донецкое и Запорожское направления отправилась очередная фура с гуманитарным грузом для военнослужащих.
Жители края собрали стройматериалы, инструменты, генераторы, маскировочные сети, медикаменты и теплые вещи. Отдельно в составе груза — оборудование для бойцов ремонтной роты. По их запросу отправлен токарный станок для полевого ремонта техники.
В соцсетях краевого правительства напомнили, что уточнить актуальные потребности и передать помощь можно через гуманитарный центр «Единой России» по телефону: +7 (962) 074−02−22.
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