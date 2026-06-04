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В Хабаровском крае первый модуль «Муравьёва Амурского 2030» успешно завершён

Первый модуль пятого потока образовательной программы «Муравьёв Амурский 2030» завершён.

Источник: Комсомольская правда

Первый модуль пятого потока образовательной программы «Муравьёв Амурский 2030» завершён. Проект реализуется для подготовки управленческих кадров, способных решать задачи развития Дальнего Востока, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В ходе стартового этапа слушатели изучили основы стратегического планирования, управления проектами и развития территорий. Образовательная программа сочетает теоретические лекции с практическими заданиями, моделирующими реальные управленческие ситуации в регионе.

Среди участников пятого потока — госслужащие, предприниматели и перспективные молодые специалисты. Обучение позволяет им повысить компетенции в сфере регионального управления, освоить современные подходы к решению задач развития макрорегиона и сформировать профессиональные связи.

По завершении модуля организаторы проведут анализ результатов и соберут обратную связь для корректировки следующих этапов обучения.

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