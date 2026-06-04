В Хабаровском крае первый модуль «Муравьёва Амурского 2030» успешно завершён

Первый модуль пятого потока образовательной программы «Муравьёв Амурский 2030» завершён. Проект реализуется для подготовки управленческих кадров, способных решать задачи развития Дальнего Востока, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В ходе стартового этапа слушатели изучили основы стратегического планирования, управления проектами и развития территорий. Образовательная программа сочетает теоретические лекции с практическими заданиями, моделирующими реальные управленческие ситуации в регионе.
Среди участников пятого потока — госслужащие, предприниматели и перспективные молодые специалисты. Обучение позволяет им повысить компетенции в сфере регионального управления, освоить современные подходы к решению задач развития макрорегиона и сформировать профессиональные связи.
По завершении модуля организаторы проведут анализ результатов и соберут обратную связь для корректировки следующих этапов обучения.
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