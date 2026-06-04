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В ЕАО конфликт женщин закончился местью с топором

В Облученском районе возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества.

В Облученском районе Еврейской автономной области конфликт между знакомыми закончился уголовным делом и серьёзными разрушениями в жилом доме.

В полицию обратилась местная жительница. Вернувшись домой, она обнаружила разбитые окна, повреждённый замок, перевёрнутую мебель и сломанную бытовую технику.

Сотрудники полиции установили подозреваемую — 25-летнюю знакомую потерпевшей.

По данным следствия, между женщинами ранее произошёл конфликт. На почве личной неприязни подозреваемая пришла к дому знакомой. Убедившись, что внутри никого нет, она взяла топор, который находился на крыльце, и разбила им стеклопакеты.

После этого женщина проникла в дом, повредила имущество и мебель, перевернула вещи и скрылась.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ — «умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».