В ЕАО конфликт женщин закончился местью с топором

В Облученском районе Еврейской автономной области конфликт между знакомыми закончился уголовным делом и серьёзными разрушениями в жилом доме.
В полицию обратилась местная жительница. Вернувшись домой, она обнаружила разбитые окна, повреждённый замок, перевёрнутую мебель и сломанную бытовую технику.
Сотрудники полиции установили подозреваемую — 25-летнюю знакомую потерпевшей.
По данным следствия, между женщинами ранее произошёл конфликт. На почве личной неприязни подозреваемая пришла к дому знакомой. Убедившись, что внутри никого нет, она взяла топор, который находился на крыльце, и разбила им стеклопакеты.
После этого женщина проникла в дом, повредила имущество и мебель, перевернула вещи и скрылась.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ — «умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».