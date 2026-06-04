Жители Нижегородской области потеряли 1 460 собак и 2 466 кошек в 2025 году

3 926 питомцев потерялись в Нижегородской области за прошлый год. Статистику обнародовали эксперты платформы защиты животных Pet911.ru и сервиса «Лаборатория Касперского».
По данным исследования, нижегородцы потеряли 1 460 собак и 2 466 кошек, что на 7,4% больше показателей позапрошлого года и в целом общероссийских (+7 п.п.). Как объясняют специалисты, в большинстве случаев — 78% — пропавших питомцев удается найти в течение первой недели.
Стоит отметить, что кошки теряются в 1,5 раза чаще собак. Летом они исчезают чаще из-за открытых окон, дачного сезона и выездов на природу.
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