Жители Нижегородской области потеряли 1 460 собак и 2 466 кошек в 2025 году

По данным исследования, нижегородцы потеряли 1 460 собак и 2 466 кошек, что на 7,4% больше показателей позапрошлого года и в целом общероссийских (+7 п.п.). Как объясняют специалисты, в большинстве случаев — 78% — пропавших питомцев удается найти в течение первой недели.