Армянские фрукты под запретом: что изменится на российских прилавках

За прошедший год было зафиксировано 181 нарушение, среди которых появление опасного вредителя томатной моди. В результате с конца мая ввели запреты на ввоз цветов и минеральной воды из Армении, а с конца мая по июнь ограничили реализацию армянских алкогольных напитков, а также томатов, огурцов и клубники.