Армянские фрукты под запретом: что изменится на российских прилавках

Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз фруктов и других товаров из Армении, включая вишню, черешню, абрикосы, сливы, персики, виноград, а также семечковые, баклажаны и сухофрукты. Эти меры связаны с увеличением случаев нарушений при поставках армянской продукции в Россию, сообщили в ведомстве.
За прошедший год было зафиксировано 181 нарушение, среди которых появление опасного вредителя томатной моди. В результате с конца мая ввели запреты на ввоз цветов и минеральной воды из Армении, а с конца мая по июнь ограничили реализацию армянских алкогольных напитков, а также томатов, огурцов и клубники.
Россельхознадзор объясняет, что ограничения распространяются на группы товаров, а не отдельные позиции. Как отмечают эксперты, эти меры не повлияют на рынок по причине его высокой автономности. При этом доля армянских товаров очень мала.
«Мы вообще критично не зависим ни от каких поставок из-за рубежа и способны сами себя прокормить, — цитирует директора Краснодарского филиала Финансового университета при Правительстве РФ Эдуарда Соболева “Кубань 24”. — Поставки той же самой клубники из Армении составляли от 1 до 2 тыс. тонн, а емкость российского рынка 300−350 тыс. тонн».
Специалисты уверяют, что никаких дефицитов или повышение цен вследствие этих ограничений не ожидается.